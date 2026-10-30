विदेशों में बजा डंका, अब OTT पर आई भारत की पहली महिला सुमो पहलवान की कहानी; निर्देशक ने कही ये बात

फिल्म में हेतल दवे के उस सफर को दिखाया गया है, जिसमें वो समाज के सवालों और संदेहों के बावजूद अपने सपने को पूरा करने के लिए लगातार मेहनत करती हैं। निर्देशक जयंत रोहतगी के मुताबिक, 'सुमो दीदी' खुद पर भरोसा रखने और कभी हार न मानने की कहानी है। उनका कहना है कि दुनिया के कई फिल्म समारोहों में फिल्म को मिली पहचान से पता चलता है कि हेतल की कहानी हर जगह के लोगों से जुड़ती है।