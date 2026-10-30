विदेशों में बजा डंका, अब OTT पर आई भारत की पहली महिला सुमो पहलवान की कहानी; निर्देशक ने कही ये बात
भारत की पहली पेशेवर महिला सुमो पहलवान हेतल दवे की जिंदगी पर बनी बायोपिक 'सुमो दीदी' अब ZEE5 पर रिलीज हो गई है। फिल्म ने 2023 में अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोहों में अपनी पहचान बनाई थी। निर्देशक जयंत रोहतगी के लिए भारत में इसकी रिलीज का इंतजार करना आसान नहीं था। उन्होंने बताया कि विदेशों में दर्शकों से मिली प्रतिक्रिया के बाद अपने देश में फिल्म की रिलीज का इंतजार करना उनके लिए संकल्प की परीक्षा जैसा था।
खुद पर भरोसा और कभी हार न मानने की दास्तान
फिल्म में हेतल दवे के उस सफर को दिखाया गया है, जिसमें वो समाज के सवालों और संदेहों के बावजूद अपने सपने को पूरा करने के लिए लगातार मेहनत करती हैं। निर्देशक जयंत रोहतगी के मुताबिक, 'सुमो दीदी' खुद पर भरोसा रखने और कभी हार न मानने की कहानी है। उनका कहना है कि दुनिया के कई फिल्म समारोहों में फिल्म को मिली पहचान से पता चलता है कि हेतल की कहानी हर जगह के लोगों से जुड़ती है।