'रामायण' का बॉक्स ऑफिस पर तूफान, तीसरे दिन आया कमाई में बड़ा उछाल

रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायण' बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाल मचा रही है। एक शानदार शुरुआत के बाद, फिल्म ने अपने तीसरे दिन कमाई में 45 प्रतिशत की जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की। इसने 69 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की और इसके साथ ही भारत में इसकी कुल कमाई 189 करोड़ रुपये तक पहुंच गई।

यह बिल्कुल सही समय पर आई है, क्योंकि दिवाली के त्योहारों से पहले फिल्म की कमाई में और उछाल आने की उम्मीद है और वीकेंड में भी यह रफ्तार पकड़ेगी।