इंद्रन्स ने खरीदा पहला स्मार्टफोन, जानें मामूटी ने ऐसा क्या कहा कि लेना ही पड़ गया
अपनी शानदार भूमिकाओं के लिए मशहूर मलयालम अभिनेता इंद्रन्स ने हाल ही में बताया कि उन्होंने आखिरकार अपना पहला स्मार्टफोन खरीद लिया है।
सुपरस्टार मामूटी की एक बात ने उन्हें ऐसा करने के लिए प्रेरित किया। दरअसल, मामूटी ने एक बार उनसे मजाक में पूछा था, 'अगर मुझे तुमसे कोई गोपनीय बात करनी हो, तो क्या मैं तुम्हारे बेटे के जरिए तुमसे कह सकता हूं?'
मामूटी का यह सवाल इंद्रन्स को सोचने पर मजबूर कर गया। उन्हें महसूस हुआ कि अब उन्हें अपने कॉल और मैसेज के लिए बेटे पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। इंद्रन्स बताते हैं कि उन्होंने फोन तो ले लिया है, पर इसे चलाने में उन्हें अब भी थोड़ी मुश्किल होती है।
इंद्रन्स को फिल्म 'होम' के लिए मिला खास उल्लेख
आपको बता दें इंद्रन्स ने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत कॉस्ट्यूम डिजाइनर के तौर पर की थी।
शुरुआत में उन्हें ज्यादातर कॉमेडी किरदार ही मिलते थे, लेकिन अब उन्हें निर्देशक तरह-तरह के किरदार निभाने का मौका दे रहे हैं।
मिसाल के तौर पर, उनकी फिल्म 'करुप्पु' में उन्हें गूगल पे से जूझते हुए दिखाया गया था, जो आज के दौर की एक आम तकनीकी चुनौती है। फिल्म 'होम' में उनके शानदार अभिनय के लिए उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड्स में 'खास उल्लेख' से नवाजा गया। यह बताता है कि उन्होंने बतौर अभिनेता कितनी लंबी दूरी तय कर ली है।