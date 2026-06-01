इंद्रन्स ने खरीदा पहला स्मार्टफोन, जानें मामूटी ने ऐसा क्या कहा कि लेना ही पड़ गया मनोरंजन Jun 01, 2026

अपनी शानदार भूमिकाओं के लिए मशहूर मलयालम अभिनेता इंद्रन्स ने हाल ही में बताया कि उन्होंने आखिरकार अपना पहला स्मार्टफोन खरीद लिया है।

सुपरस्टार मामूटी की एक बात ने उन्हें ऐसा करने के लिए प्रेरित किया। दरअसल, मामूटी ने एक बार उनसे मजाक में पूछा था, 'अगर मुझे तुमसे कोई गोपनीय बात करनी हो, तो क्या मैं तुम्हारे बेटे के जरिए तुमसे कह सकता हूं?'

मामूटी का यह सवाल इंद्रन्स को सोचने पर मजबूर कर गया। उन्हें महसूस हुआ कि अब उन्हें अपने कॉल और मैसेज के लिए बेटे पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। इंद्रन्स बताते हैं कि उन्होंने फोन तो ले लिया है, पर इसे चलाने में उन्हें अब भी थोड़ी मुश्किल होती है।