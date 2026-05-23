'माशूका' गाने पर लगा चोरी का आरोप, प्रीतम के बचाव में उतरे गायक राघव चैतन्य मनोरंजन May 23, 2026

गायक राघव चैतन्य संगीतकार प्रीतम के बचाव में उतर आए हैं। दरअसल, कुछ आलोचकों ने उनकी फिल्म 'कॉकटेल 2' के गाने 'माशूका' पर आरोप लगाया था कि ये 1993 के एक इतालवी ट्रैक की नकल है। इंस्टाग्राम पर अब राघव चैतन्य ने इन दावों को बिलकुल बेबुनियाद बताया। उन्होंने समझाया कि संगीत में कई बार समानताएं हो सकती हैं और इसका मतलब ये कतई नहीं है कि किसी ने नकल की है। उन्होंने जोर देकर कहा कि 'माशूका' एक मौलिक रचना है और प्रीतम की दशकों की उस मेहनत की तारीफ की, जिसमें उन्होंने अनगिनत यादगार गाने बनाए हैं।