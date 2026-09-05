केरल में सिनेमाघरों की मनमानी फीस पर लीगल मेट्रोलॉजी विभाग की कार्रवाई, 250 का टिकट और 498 का पॉपकॉर्न?
केरल के लीगल मेट्रोलॉजी विभाग ने मॉल में बने सिनेमाघरों की जांच शुरू कर दी है। ये कदम टिकट और खाने-पीने की चीजों के भारी-भरकम दामों को लेकर मिली कई शिकायतों के बाद उठाया गया है।
अक्सर सिनेमाघर जाने वाले लोगों का कहना होता है कि खाने-पीने के सामान के जो दाम बाहर लिखे होते हैं, अंदर उनसे कहीं ज्यादा पैसे वसूले जाते हैं। विभाग का मकसद ये पक्का करना है कि सिनेमाघर हर चीज की सही कीमत साफ-साफ लिखें और खाने का सामान पूरी मात्रा में दें, ताकि आम जनता के साथ कोई धोखाधड़ी न हो।
7 टिकट के वसूले 6,000, बिठा दिया सस्ती सीटों पर
शिकायतों में अचानक भारी बढ़ोतरी देखी गई है। हाल ही में कई ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां दर्शकों के साथ खुलेआम ठगी हुई। उदाहरण के लिए, एक परिवार ने 7 टिकटों के लिए ऑनलाइन पूरे 6,048.94 रुपये चुकाए, लेकिन जब वे अंदर पहुंचे तो उन्हें बेहद सस्ती और खराब सीटों पर बिठा दिया गया, वहीं एक फिल्म निर्माता ने खुद अपना दर्द बयां करते हुए बताया कि उन्हें सिर्फ 250 रुपये की सिनेमा टिकट के साथ पॉपकॉर्न के लिए 498 रुपये चुकाने पड़े। मेयर वी.वी. राजेश के मुताबिक, इस मनमानी से जनता का गुस्सा चरम पर है और लोग चाहते हैं कि राज्य सरकार तुरंत इसमें दखल दे। फिलहाल, लीगल मेट्रोलॉजी विभाग अपनी जांच रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा, जिसके बाद उम्मीद है कि सिनेमाघरों में दर्शकों को सही और जायज दामों पर सामान और टिकट मिल सकेंगे।