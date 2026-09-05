केरल में सिनेमाघरों की मनमानी फीस पर लीगल मेट्रोलॉजी विभाग की कार्रवाई, 250 का टिकट और 498 का पॉपकॉर्न?

शिकायतों में अचानक भारी बढ़ोतरी देखी गई है। हाल ही में कई ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां दर्शकों के साथ खुलेआम ठगी हुई। उदाहरण के लिए, एक परिवार ने 7 टिकटों के लिए ऑनलाइन पूरे 6,048.94 रुपये चुकाए, लेकिन जब वे अंदर पहुंचे तो उन्हें बेहद सस्ती और खराब सीटों पर बिठा दिया गया, वहीं एक फिल्म निर्माता ने खुद अपना दर्द बयां करते हुए बताया कि उन्हें सिर्फ 250 रुपये की सिनेमा टिकट के साथ पॉपकॉर्न के लिए 498 रुपये चुकाने पड़े। मेयर वी.वी. राजेश के मुताबिक, इस मनमानी से जनता का गुस्सा चरम पर है और लोग चाहते हैं कि राज्य सरकार तुरंत इसमें दखल दे। फिलहाल, लीगल मेट्रोलॉजी विभाग अपनी जांच रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा, जिसके बाद उम्मीद है कि सिनेमाघरों में दर्शकों को सही और जायज दामों पर सामान और टिकट मिल सकेंगे।