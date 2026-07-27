'महाप्रभु जगन्नाथ' फिल्म पर ओडिशा सरकार का चौंकाने वाला कदम, सुप्रीम कोर्ट से मांगी रिलीज पर रोक

ओडिशा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से 'महाप्रभु जगन्नाथ' फिल्म की रिलीज में देरी करने की गुजारिश की है। यह भगवान जगन्नाथ पर बनी एक एनिमेटेड फिल्म है।

वैसे तो फिल्म को भारत के फिल्म बोर्ड और जजों की एक कमेटी ने पहले ही देशभर में 28 जुलाई या उसके बाद रिलीज करने की मंजूरी दे दी थी। यह मंजूरी मशहूर जगन्नाथ यात्रा त्योहार के ठीक बाद मिली थी।