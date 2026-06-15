'ऑब्सेशन' का चौंकाने वाला कमाल, 7 करोड़ की फिल्म ने कमाए इतने अरब; रचा बॉक्स ऑफिस पर इतिहास
करी बार्कर की कम बजट वाली हॉरर फिल्म 'ऑब्सेशन' ने अपनी कमाई से सबको हैरान कर दिया है। इस फिल्म ने दुनियाभर में 27.10 अरब कमाए हैं।
इसने बॉक्स ऑफिस पर 'द ब्लेयर विच प्रोजेक्ट' और 'गेट आउट' जैसी मशहूर फिल्मों को भी पीछे छोड़ दिया है।
यह फिल्म केवल 7.09 करोड़ के मामूली बजट पर बनी थी, जिसे TIFF में 'फोकस फीचर्स' ने 1.5 करोड़ में खरीदा था।
अब यह इतिहास की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फेस्टिवल एक्विजिशन फिल्म बन गई है।
फोकस फीचर्स को होगा इतने का मुनाफा
फिल्म की इस शानदार कामयाबी से कंपनी को बड़ा मुनाफा होगा। 'फोकस फीचर्स' को अकेले 12.5 करोड़ का फायदा होने की उम्मीद है।
वहीं, 'कैपस्टोन पिक्चर्स' और फिल्म की बाकी टीम को 4.75 अरब तक मिलेंगे। कार्यकारी निर्माता जेसन ब्लम ने एक खास बोनस डील की थी।
इसी वजह से, जैसे-जैसे फिल्म नए रिकॉर्ड बना रही है, उनकी कंपनी 'ब्लमहाउस एटॉमिक' को 160 करोड़ का बोनस मिलता जा रहा है।