'ऑब्सेशन' का चौंकाने वाला कमाल, 7 करोड़ की फिल्म ने कमाए इतने अरब; रचा बॉक्स ऑफिस पर इतिहास मनोरंजन Jun 15, 2026

करी बार्कर की कम बजट वाली हॉरर फिल्म 'ऑब्सेशन' ने अपनी कमाई से सबको हैरान कर दिया है। इस फिल्म ने दुनियाभर में 27.10 अरब कमाए हैं।

इसने बॉक्स ऑफिस पर 'द ब्लेयर विच प्रोजेक्ट' और 'गेट आउट' जैसी मशहूर फिल्मों को भी पीछे छोड़ दिया है।

यह फिल्म केवल 7.09 करोड़ के मामूली बजट पर बनी थी, जिसे TIFF में 'फोकस फीचर्स' ने 1.5 करोड़ में खरीदा था।

अब यह इतिहास की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फेस्टिवल एक्विजिशन फिल्म बन गई है।