इंतजार हुआ खत्म, ओएसिस 2027 में नेबवर्थ में मचाएगा धूम
ओएसिस बैंड सितंबर 2027 में नेबवर्थ हाउस में वापसी कर रहा है। यह वही जगह है, जहां उन्होंने 1996 में अपने ऐतिहासिक शोज किए थे, जिन्हें देखने 2.5 लाख लोग पहुंचे थे।
इन शोज के लिए आम टिकटों की कीमत 170.50 पाउंड से शुरू होगी, जबकि खास स्टैंडिंग जगहों के टिकट 203.50 पाउंड के मिलेंगे।
ओएसिस नेबवर्थ: VIP रजिस्ट्रेशन और सफर की जानकारी
VIP पैकेज, जिनमें कुछ अतिरिक्त सुविधाएं भी होंगी, 317.50 पाउंड से लेकर 513.50 पाउंड तक में मिलेंगे। 25, 26 और 27 सितंबर (शुक्रवार, शनिवार और रविवार) के शोज के लिए टिकट पाने के लिए आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा और एक सवाल का जवाब देना होगा।
वर्व बैंड के पूर्व फ्रंटमैन रिचर्ड एशक्रॉफ्ट सभी 37 कॉन्सर्ट में परफॉर्म करेंगे, जिसमें नेबवर्थ का आखिरी शो भी शामिल है। आयोजकों ने सभी से सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने की अपील की है।
हर कॉन्सर्ट के बाद स्टीवनज से लंदन के लिए दो घंटे तक खास ट्रेनें चलेंगी। साथ ही, इंग्लैंड और वेल्स के अलग-अलग हिस्सों से कोच बस की सुविधा भी होगी।
जिन लोगों के पास शनिवार रात के शो के टिकट होंगे, वे कैंपिंग भी कर पाएंगे। इसमें शो से एक रात पहले और एक रात बाद तक कैंपिंग की सुविधा मिलेगी, जिसके लिए प्रति व्यक्ति 60 पाउंड लगेंगे।
इसमें पार्किंग भी शामिल होगी। अगर आप पूरा अनुभव लेना चाहते हैं और ट्रैफिक के झंझट से बचना चाहते हैं, तो यह व्यवस्था काफी सुविधाजनक होगी।