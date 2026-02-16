बॉक्स ऑफिस: 'ओ रोमियो' और 'तू या मैं' में तीसरे दिन किसने मारी बाजी? देखिए कमाई

सैकनिल्क के मुताबिक, शाहिद की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'ओ रोमियो' ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 8.5 कराेड़ रुपये के साथ शुरुआत की थी। दूसरे दिन 12.65 करोड़ के साथ इसने अपना दबदबा बनाया, लेकिन तीसरे दिन कमाई में गिरावट देखने को मिली है। फिल्म ने रविवार को 9 करोड़ रुपये का कारोबार किया है, जो दूसरे दिन के मुकाबले कम है। इस हिसाब से 3 दिनों के अंदर 'ओ रोमियो' ने कुल 30.15 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है।

तुलना

'ओ रोमियो' के आगे चारों खाने चित हुई 'तू या मैं'

उधर शनाया और आदर्श की फिल्म 'तू या मैं' को जोर का झटका जोरों के साथ लगा है। सैकनिल्क के मुताबिक, इसने तीसरे दिन, यानी रविवार को सिर्फ 75 लाख रुपये का कलेक्शन किया है। फिल्म ने पहले दिन सिर्फ 6 लाख रुपये के साथ खाता खोला था, जबकि दूसरे दिन 1.45 करोड़ रुपये कमाए थे। इसके बाद फिल्म की कुल कमाई 2.80 करोड़ रुपये हुई है। कुल मिलाकर बिजॉय नांबियार द्वारा निर्देशित यह फिल्म फ्लॉप होने को है।