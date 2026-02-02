'ओ रोमियो' का नया गाना 'इश्क का फीवर' जारी, अरिजीत सिंह ने लगाए सुर

गाना

'इश्क का फीवर' गाने को अरिजीत सिंह ने दी आवाज

शाहिद और तृप्ति पर फिल्माया 'इश्क का फीवर' टी-सीरीज के यूट्यूब चैनल पर जारी हुआ है जिसे अरिजीत सिंह ने अपनी जादुई आवाज दी है। शाहिद और तृप्ति की शानदार केमिस्ट्री देखने लायक है। गाने में प्यार के साथ-साथ जलन का तड़का भी लगा है। गाने के बोल गुलजार ने लिखे हैं, जबकि इसे कंपोज विशाल ने किया है। 'ओ रोमियो' चर्चित किताब 'माफिया क्वींस ऑफ मुंबई' पर आधारित है जिसमें विक्रांत मैसी, अविनाश तिवारी समेत कई कलाकार मौजूद हैं।