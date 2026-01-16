'ओ रोमियो' के गाने में बेपरवाह आशिक बनकर छाए शाहिद-तृप्ति, अरिजीत ने लगाए सुर

क्या है खबर?

शाहिद कपूर की फिल्म 'ओ रोमियो' वैलेंटाइन डे पर आशिकों को प्यार की नई परिभाषा सिखाने आ रही है। फिल्म में तृप्ति डिमरी उनकी प्रेमिका का किरदार निभा रही हैं जिसकी झलक टीजर में दिख चुकी है। अब निर्माताओं ने फिल्म का गाना 'हम तो तेरे ही लिए थे' जारी किया है जिसमें अरिजीत सिंह ने सुर लगाए हैं। यह इस फिल्म का पहला रोमांटिक गाना है जिसमें शाहिद और तृप्ति बेपरवाह आशिक बनकर छा गए हैं।