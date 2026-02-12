'ओ रोमियो' की एडवांस बुकिंग में हुई अच्छी शुरुआत

बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने आ रही 'ओ रोमियो', रिलीज से पहले हुई धुंआधार कमाई

लेखन ज्योति सिंह 12:30 pm Feb 12, 202612:30 pm

क्या है खबर?

विशाल भारद्वाज के निर्देशन में बनी फिल्म 'ओ रोमियो' की रिलीज में सिर्फ 1 दिन बाकी रह गया है। 13 फरवरी को रिलीज हो रही फिल्म में, शाहिद कपूर मुख्य किरदार में नजर आएंगे जिनका 'कबीर सिंह' वाला अंदाज दोबारा देखने के लिए फैंस उतावले हैं। 10 फरवरी से फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू हो गई थी, जिसके जरिए निर्माताओं की झोली भरनी शुरू हो चुकी है। आइए जानते हैं 'ओ रोमियो' कैसा प्रदर्शन कर रही है?