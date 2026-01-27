LOADING...
'ओ रोमियो' का नया गाना रिलीज, शाहिद कपूर-दिशा पाटनी की केमिस्ट्री ने बरपाया कहर

लेखन ज्योति सिंह
Jan 27, 2026
04:58 pm
बॉलीवुड अभिनेता शाहिद कपूर अपनी आगामी फिल्म 'ओ रोमियो' के साथ बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। निर्देशक विशाल भारद्वाज और निर्माता साजिद नाडियाडवाला द्वारा निर्मित फिल्म का ट्रेलर कुछ दिन पहले जारी किया गया था जिसे सोशल मीडिया पर धूम मचा दिया। अब फिल्म के नए गाने 'आशिकों की कॉलोनी' ने इंटरनेट पर धूम मचा दी है। गाने में दिशा पाटनी ने आइटम नंबर किया है। शाहिद संग उनकी केमिस्ट्री देखने लायक है।

शाहिद के डांस ने दिलाई माइकल जैक्सन की याद

'आशिकों की कॉलोनी' में शाहिद और दिशा का जबरदस्त डांस देखने को मिला है। अभिनेता ने एक जगह पर मून वॉक भी किया है जो लीजेंडरी पॉप गायक माइकल जैक्सन की याद दिलाता है। मधुबंती बागची और जावेद अली ने मिलकर गाने को आवाज दी है, जबकि इसके बोल गुलजार ने लिखे हैं। 90 के दशक की विशिष्ट दृश्य शैली से भरपूर इस गाने का संगीत इतना आकर्षक है कि देखते ही देखते दिल पिघल जाता है।

वैलेंटाइन के मौके पर रिलीज हो रही है फिल्म 

'ओ रोमियो' में पहली बार शाहिद और तृप्ति डिमरी की जोड़ी नजर आएगी। विक्रांत मैसी, अविनाश तिवारी, तमन्ना भाटिया, नाना पाटेकर, वहीदा रहमान भी इसका हिस्सा हैं। 13 फरवरी को रिलीज हो रही फिल्म की कहानी, हुसैन जैदी द्वारा लिखी गई किताब 'माफिया क्वींस ऑफ मुंबई' पर आधारित है। दरअसल, गैंगस्टर हुसैन उस्तारा की बेटी सनोबर शेख ने निर्माताओं पर आरोप लगाया था कि फिल्म उनके पिता की जिंदगी से प्रेरित है। उन्होंने कानूनी कार्रवाई की धमकी भी दी थी।

