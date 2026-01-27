'ओ रोमियो' का नया गाना रिलीज, शाहिद कपूर-दिशा पाटनी की केमिस्ट्री ने बरपाया कहर

लेखन ज्योति सिंह 04:58 pm Jan 27, 202604:58 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेता शाहिद कपूर अपनी आगामी फिल्म 'ओ रोमियो' के साथ बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। निर्देशक विशाल भारद्वाज और निर्माता साजिद नाडियाडवाला द्वारा निर्मित फिल्म का ट्रेलर कुछ दिन पहले जारी किया गया था जिसे सोशल मीडिया पर धूम मचा दिया। अब फिल्म के नए गाने 'आशिकों की कॉलोनी' ने इंटरनेट पर धूम मचा दी है। गाने में दिशा पाटनी ने आइटम नंबर किया है। शाहिद संग उनकी केमिस्ट्री देखने लायक है।