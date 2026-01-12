नुपुर सैनन और स्टेबिन बेन ने हिंदू रीति-रिवाज से रचाई भव्य शादी, देखें वीडियो
क्या है खबर?
बॉलीवुड अभिनेत्री कृति सैनन की छोटी बहन नुपुर सैनन अपनी शादी को लेकर चर्चा में हैं। 10 जनवरी को अभिनेत्री ने जाने-माने गायक स्टेबिन बेन के साथ क्रिश्चियन रीति-रिवाज से शादी रचाई थी। एक दिन बाद, 11 जनवरी को दोनों ने हिंदू रीति-रिवाज से भव्य शादी रचाई है जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रहा है। नुपुर और स्टेबिन की भव्य शादी का समारोह उदयपुर में आयोजित किया गया था।
शादी
वरमाला के बाद एक-दूसरे का हाथ थामे दिखे नुपुर-स्टेबिन
नुपुर और स्टेबिन ने राजस्थान के फेयरमोंट होटल में निजी समारोह के दौरान शादी रचाई है। इस जश्न में सिर्फ उनका परिवार और करीबी दोस्त शामिल हुए जिसमें दिशा पाटनी और मौनी रॉय भी शामिल हैं। शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर आया है जिसमें उन्हें स्टेज पर वरमाला रस्म पूरी होने के बाद एक-दूसरे का हाथ थामे देखा गया। नुपुर को लाल रंग के लहंगे में देखा जा सकता है, जबकि स्टेबिन ने क्रीम रंग की शेरवानी पहनी है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए वीडियो
