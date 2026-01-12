नुपुर सैनन और स्टेबिन बेन ने हिंदू रीति-रिवाज से रचाई भव्य शादी, देखें वीडियो

शादी

वरमाला के बाद एक-दूसरे का हाथ थामे दिखे नुपुर-स्टेबिन

नुपुर और स्टेबिन ने राजस्थान के फेयरमोंट होटल में निजी समारोह के दौरान शादी रचाई है। इस जश्न में सिर्फ उनका परिवार और करीबी दोस्त शामिल हुए जिसमें दिशा पाटनी और मौनी रॉय भी शामिल हैं। शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर आया है जिसमें उन्हें स्टेज पर वरमाला रस्म पूरी होने के बाद एक-दूसरे का हाथ थामे देखा गया। नुपुर को लाल रंग के लहंगे में देखा जा सकता है, जबकि स्टेबिन ने क्रीम रंग की शेरवानी पहनी है।