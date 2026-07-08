सौरव गांगुली के किरदार में दिखे राजकुमार राव

राजकुमार राव नहीं, ये अभिनेता था सौरव गांगुली की बायोपिक के लिए पहली पसंद

लेखन ज्योति सिंह 04:46 pm Jul 08, 202604:46 pm

क्या है खबर?

'दादा: द सौरव गांगुली स्टोरी' से राजकुमार राव की पहली झलक को जारी कर दिया गया है। यह फिल्म भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रह चुके सौरव गांगुली की निजी जिंदगी को पर्दे पर दिखाएगी। फिल्म के निर्देशन की कमान विक्रम आदित्य मोटवाने ने संभाली है, जिन्हें 'उड़ान' और 'लुटेरा' जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है। इसके निर्माता लव रंजन और अंकुर गर्ग है। कम लोगों को पता होगा कि 'दादा' के लिए पहली पसंद राजकुमार नहीं थे।