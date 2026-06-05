आमिर ही नहीं इन सितारों ने भी कीं 3 शादियां, एक की तीसरी शादी भी टूटी

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करण सिंह ग्रोवर और अदनान सामी

करण सिंह ग्रोवर की पहली शादी टीवी अभिनेत्री श्रद्धा निगम से हुई थी। पहली पत्नी से अलग होने के बाद उन्होंने अभिनेत्री जेनिफर विगेंट से दूसरी शादी कर ली। फिर जेनिफर से तलाक के बाद करण ने बिपाशा बसु से तीसरी शादी कर ली। अदनान सामी की पहली शादी पाकिस्तानी अभिनेत्री जेबा बख्तियार से शादी की थी। तलाक के बाद उन्होंने सबा गलदारी से दूसरी शादी की। फिर सबा से अलग होने के बाद उन्होंने रोया फरीबी से शादी की।