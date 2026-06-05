आमिर ही नहीं इन सितारों ने भी कीं 3 शादियां, एक की तीसरी शादी भी टूटी
क्या है खबर?
आमिर खान इन दिनों अपने निजी जीवन की वजह से काफी चर्चा में हैं। दरअसल कहा जा रहा है कि वो 5 जुलाई, 2026 को अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट के साथ शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। रीना दत्ता और किरण राव से तलाक के बाद आमिर की ये तीसरी शादी होगी। आमिर ही नहीं, बॉलीवुड में कई ऐसे सितारे हैं, जिन्होंने तीन शादियां की हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि वो कौन हैं।
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संजय दत्त और सिद्धार्थ रॉय कपूर
अभिनेता संजय दत्त 3 बार शादी कर चुके हैं। उनकी पहली शादी ऋचा शर्मा से हुई थी, दूसरी शादी मॉडल रिया पिल्लाई से और तीसरी शादी मान्यता दत्त से हुई। निर्माता सिद्धार्थ रॉय कपूर ने भी 3 शादियां की हैं। उनकी पहली शादी फिल्म एडिटर आरती बजाज से हुई थी। फिर तलाक के बाद उन्होंने टीवी निर्माता कविता से दूसरी शादी कर ली, लेकिन कुछ साल बाद वो अलग हो गए। इसके बाद उन्होंने विद्या बालन से तीसरी शादी की।
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करण सिंह ग्रोवर और अदनान सामी
करण सिंह ग्रोवर की पहली शादी टीवी अभिनेत्री श्रद्धा निगम से हुई थी। पहली पत्नी से अलग होने के बाद उन्होंने अभिनेत्री जेनिफर विगेंट से दूसरी शादी कर ली। फिर जेनिफर से तलाक के बाद करण ने बिपाशा बसु से तीसरी शादी कर ली। अदनान सामी की पहली शादी पाकिस्तानी अभिनेत्री जेबा बख्तियार से शादी की थी। तलाक के बाद उन्होंने सबा गलदारी से दूसरी शादी की। फिर सबा से अलग होने के बाद उन्होंने रोया फरीबी से शादी की।
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नीलिमा अजीम और विधु विनोद चोपड़ा
अभिनेत्री नीलिमा अजीम ने पहली शादी पंकज कपूर से की थी। फिर तलाक के बाद उनका दिल राजेश खट्टर पर आया। फिर तलाक के बाद नीलिमा ने रजा अली खान से तीसरी शादी की, लेकिन कुछ समय में दोनों अलग हो गए। निर्देशक विधु विनोद चोपड़ा की पहली शादी रेणु सलूजा से हुई थी। फिर रेणु से अलग होने के बाद उन्होंने शबनम सुखदेव से दूसरी शादी की। फिर तीसरे तलाक के बाद उन्होंने अनुपमा चोपड़ा से तीसरी शादी की।