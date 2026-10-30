'नागजिला' में गबन: 3 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज

कार्तिक आर्यन-करण जौहर की 'नागजिला' से 4 करोड़ का गबन, कोर्ट का राहत देने से इनकार

लेखन नेहा शर्मा 03:35 pm Oct 30, 202603:35 pm

क्या है खबर?

धर्मा प्रोडक्शंस और कार्तिक आर्यन की आगामी फिल्म 'नागजिला' के निर्माण के दौरान 3.92 करोड़ रुपये से अधिक की हेराफेरी के आरोपी 3 अधिकारियों को बड़ा झटका लगा है। मुंबई के दिंडोशी सेशंस कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। जज एम मोहीउद्दीन ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ शुरुआती जांच में ठोस सबूत मिले हैं। मामले की सही तरीके से जांच करने के लिए आरोपियों से पुलिस हिरासत में पूछताछ करना जरूरी है।