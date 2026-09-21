नीविन पॉली की BKU ने उड़ाए सारे रिकॉर्ड, बनी मलयालम की नंबर 1 फिल्म

नीविन पॉली एक बार फिर खबरों में छाए हैं। उनकी फिल्म 'बेतलेहम कुडुंबा युनिट' यानी BKU अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मलयलम फिल्म बन गई है।

इस फिल्म ने 310 करोड़ रुपये से ज्यादा का बिजनेस कर लिया है। गिरीश AD के निर्देशन में बनी 'BKU' ने नीविन को गंभीर किरदारों से दूर कर, एक बार फिर मजेदार और एंटरटेनिंग फिल्मों में वापस ला दिया है।

यह दिखाती है कि दर्शकों को वही कहानियां पसंद आती हैं जो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हों।