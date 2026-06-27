निविन पॉली की 50वीं फिल्म 'विजयम' का धांसू टीजर रिलीज, निर्देशक अल्फोंस पुथेरन के साथ फिर जमी जोड़ी मनोरंजन Jun 27, 2026

साउथ सिनेमा के मशहूर अभिनेता निविन पॉली ने अपनी 50वीं फिल्म 'विजयम' के साथ करियर का एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। दर्शकों का इंतज़ार खत्म करते हुए इस फिल्म का टाइटल टीजर भी रिलीज कर दिया गया है। इस फिल्म की सबसे खास बात ये है कि निविन करीब एक दशक (10 साल) से भी ज्यादा समय के बाद दिग्गज निर्देशक अल्फोंस पुथेरन के साथ दोबारा काम कर रहे हैं। इससे पहले ये सुपरहिट जोड़ी 'नेरम' और 'प्रेमम' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में दे चुकी है। फिल्म के टीजर में निविन पॉली एक बेहद दमदार बाइकर लुक में नजर आ रहे हैं, जिससे साफ पता चलता है कि फिल्म में दर्शकों को भरपूर एक्शन देखने को मिलने वाला है।