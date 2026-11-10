'रामायण' पर नीतीश भारद्वाज का बड़ा हमला

'रामायण' में रावण के महिमामंडन पर भड़के नीतीश भारद्वाज, बोले- सिर्फ VFX से 'रामायण' नहीं बनती

लेखन नेहा शर्मा 04:01 pm Nov 10, 202604:01 pm

क्या है खबर?

'महाभारत' में श्रीकृष्ण का किरदार निभाकर मशहूर हुए अभिनेता नीतीश भारद्वाज ने रणबीर कपूर और यश की फिल्म 'रामायण: पार्ट 1' की अपनी तारीफ वापस ले ली है। ट्रेलर देखकर ऑस्कर जीतने की भविष्यवाणी करने वाले नीतीश भारद्वाज अब फिल्म देखकर बुरी तरह भड़क गए हैं। उन्होंने यह तक कह दिया कि ये फिल्म भारतीय सिनेमा का प्रतिनिधित्व करने के लायक नहीं है और इसमें भारत के इतिहास व सनातन परंपरा को गलत तरीके से पेश किया गया है।