'रामायण' के भव्य ट्रेलर रिलीज की तारीख आई, इस दिन होने जा रहा भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा धमाका

4,000 करोड़ के बजट वाली 'रामायण' इसी दिवाली होगी रिलीज

अमेरिका के 'सैन डिएगो कॉमिक-कॉन 2026' के बॉल रूम 20 में 24 जुलाई को इसका भव्य ट्रेलर लॉन्च होगा। इस मौके पर नितेश तिवारी, निर्माता नमित मल्होत्रा, रणबीर कपूर और यश फैंस के एक खास पैनल में शामिल होंगे। 4,000 करोड़ रुपये से ज्यादा के भारी-भरकम बजट से बन रही ये महाकाव्य फिल्म 2 हिस्सों में आएगी, जिसका पहला भाग इसी दिवाली (2026) को और दूसरा भाग अगली दिवाली (2027) को सिनेमाघरों में रिलीज होगा। इस फिल्म में सनी देओल हनुमान और रवि दुबे लक्ष्मण के किरदार में दिखाई देंगे।