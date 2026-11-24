'विजुअल इफेक्ट्स' कैटेगरी में 'रामायण' को 'ड्यून: पार्ट थ्री' और 'गॉडजिला माइनस जीरो' जैसी फिल्मों से कड़ी टक्कर मिलेगी।

वहीं, 'स्टंट डिजाइन' के लिए इसका मुकाबला 'द फ्यूरियस' से है। रणबीर फिल्म में भगवान राम का किरदार निभा रहे हैं, उनके साथ साई पल्लवी और यश भी अहम भूमिकाओं में हैं।

फिल्म के विजुअल इफेक्ट्स का काम मशहूर DNEG स्टूडियो ने किया है। इस इवेंट को कॉमेडियन जेनेल जेम्स होस्ट करेंगी। दिसंबर में हर तकनीकी कैटेगरी में 6 फाइनल नॉमिनी चुने जाएंगे।