'रामायण' के 3D प्रीमियर में तकनीकी गड़बड़ी ने डाला खलल, भड़के दर्शकों का वीडियो हुआ वायरल
मनोरंजन
नीतेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' का 3D प्रीमियर, जिसका लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, नवी मुंबई के सीवुड्स स्थित सिनेपोलिस में तकनीकी खराबी के कारण बीच में ही रोकना पड़ा।
सिनेमा हॉल में 3D इफेक्ट्स दिखे ही नहीं, जिससे जिन दर्शकों ने 1,500 रुपये तक के महंगे टिकट खरीदे थे, वे काफी निराश हुए।
गुस्साए दर्शकों का एक वीडियो, जिसमें वह सिनेमा हॉल के कर्मचारियों से सवाल-जवाब करते दिख रहे थे, देखते ही देखते ऑनलाइन वायरल हो गया।
नीतेश तिवारी की 'रामायण' दर्शकों के बीच बनी चर्चा का विषय
इस खराब शुरुआत के बावजूद भी 'रामायण' ने दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींचा और खूब सुर्खियां बटोरीं। ये फिल्में पूरे भारत में हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में रिलीज हुई है।
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