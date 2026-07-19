'रामायण' के ट्रेलर लॉन्च पर यश बोले- रणबीर की लगन बेमिसाल और साईं पल्लवी की आंखें ही सब कह देती हैं
निर्देशक नितेश तिवारी की आने वाली फिल्म 'रामायण' का दिल्ली में एक बड़े कार्यक्रम के दौरान शानदार लॉन्च हुआ। इस फिल्म में रणबीर कपूर 'भगवान राम', साईं पल्लवी 'माता सीता' और सुपरस्टार यश 'रावण' के रोल में दिखाई देंगे। फिल्म के निर्माता नमित मल्होत्रा ने इस मौके पर यश का खासतौर पर धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि यश के साथ और उनके भरोसे के बिना इस फिल्म को बना पाना नामुमकिन था।
यश ने की रणबीर कपूर और साई पल्लवी की तारीफ
यश ने रणबीर की लगन को 'बेमिसाल' बताया।, वहीं साईं पल्लवी के भावपूर्ण अभिनय से वे खासकर प्रभावित हुए। यश ने कहा, उनकी आंखें ही सब कुछ कह देती हैं। फिल्म में रकुल प्रीत सिंह, शोभना और विवेक ओबेरॉय जैसे कलाकार भी अहम भूमिकाओं में दिखेंगे। इस फिल्म का संगीत हंस जिमर और ए आर रहमान ने तैयार किया है, जो इसे और खास बनाएगा। 'रामायण: पार्ट वन' दिवाली, 2026 में दुनियाभर में रिलीज होगी और इसका ट्रेलर इसी साल 24 जुलाई को आएगा।