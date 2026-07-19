'रामायण' के ट्रेलर लॉन्च पर यश बोले- रणबीर की लगन बेमिसाल और साईं पल्लवी की आंखें ही सब कह देती हैं

यश ने रणबीर की लगन को 'बेमिसाल' बताया।, वहीं साईं पल्लवी के भावपूर्ण अभिनय से वे खासकर प्रभावित हुए। यश ने कहा, उनकी आंखें ही सब कुछ कह देती हैं। फिल्म में रकुल प्रीत सिंह, शोभना और विवेक ओबेरॉय जैसे कलाकार भी अहम भूमिकाओं में दिखेंगे। इस फिल्म का संगीत हंस जिमर और ए आर रहमान ने तैयार किया है, जो इसे और खास बनाएगा। 'रामायण: पार्ट वन' दिवाली, 2026 में दुनियाभर में रिलीज होगी और इसका ट्रेलर इसी साल 24 जुलाई को आएगा।