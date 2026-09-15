एंटीलिया में गणपति उत्सव, नीता अंबानी के बेशकीमती गहनों और शाही अंदाज ने खींचा सबका ध्यान
नीता अंबानी ने एंटीलिया में गणेश उत्सव का आयोजन किया। इस मौके पर उनकी पोशाक ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया।
उन्होंने नारंगी-गुलाबी रंग की सिल्क की एक चमकीली साड़ी चुनी, जिसके किनारों पर सुनहरी बॉर्डर थी।
यह साड़ी इस खास मौके के लिए एकदम सही थी, लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा चर्चा में रही, वो थे उनके शानदार आभूषण: मोतियों, नगीनों और रंगीन पत्थरों से जड़ा एक बड़ा सोने का नेकलेस, साथ ही मैचिंग बालियां, रूबी की चूड़ियां और कुछ खास अंगूठियां भी थीं।
नीता अंबानी ने किया था साधारण मेकअप
नीता ने अपने पूरे लुक को बहुत ही साधारण मेकअप के साथ बेहद क्लासी रखा। उनके माथे पर लाल बिंदी थी और बालों को लंबी चोटी में गुंथा गया था, जिसके आखिर में गजरे का खूबसूरत डिजाइन लगा था।
उनके इस पूरे अंदाज को एक सुनहरे पोटली बैग ने पूरा किया, जो बाकी सब चीजों से मेल खा रहा था। यह पूरा अंदाज़ त्योहार के रंग में रंगा हुआ था, फिर भी उसमें एक अलग ही क्लासीपन था, जो इतने भव्य जश्न के लिए बिल्कुल सही था।