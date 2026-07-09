ऋतिक रोशन संग निसान टेक्टॉन का शानदार आगमन, फीचर्स कर देंगे हैरान

जानें टेक्टन SUV की खासियतें

ऋतिक टीवी, डिजिटल और सोशल मीडिया पर चलने वाले विज्ञापनों में दिखेंगे, जिससे निसान को ज्यादा ग्राहकों तक पहुंचने में मदद मिलेगी।

टेक्टन SUV अपने बोल्ड लुक से सबका ध्यान खींचती है, जिसमें चौड़ी ग्रिल, LED हेडलैंप और 18 इंच के अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। इसके अंदरूनी हिस्से में पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स और वायरलेस चार्जिंग जैसी कई मॉडर्न सुविधाएं मौजूद हैं।

इस SUV में 2 टर्बो-पेट्रोल इंजन के विकल्प मिलते हैं, जो 19.4 किलोमीटर प्रति लीटर तक का शानदार माइलेज दे सकते हैं। यह उन ग्राहकों को पसंद आएगी, जो स्टाइल के साथ-साथ अच्छी प्रदर्शन और बेहतर ईंधन दक्षता भी चाहते हैं।