निम्रत कौर को याद आईं बचपन वाली दिवाली, 'द फैमिली मैन 4' पर दिया ये बड़ा अपडेट

निम्रत कौर इस त्योहारी मौसम में अपने बचपन की उन दीवाली को याद कर रही हैं, जब वो सेना के छावनियों में मनाया करती थीं। वो दिवाली कितनी सादी होती थी, जहां उनके पापा स्थानीय बाजार से पटाखे चुनकर लाते थे।

हाल ही में निम्रत ने 'द फैमिली मैन' के चौथे सीजन पर एक नया अपडेट दिया है। उन्होंने बताया कि इस बेहद पसंद किए जाने वाले शो के अगले सीजन का काम कहां तक पहुंचा है।