नेहा धूपिया से झगड़ों पर निखिल चिनप्पा ने तोड़ी चुप्पी, जानिए क्या बोले?
लेखन अंशिका शुक्ला
निखिल चिनप्पा, जो लंबे समय से 'रोडीज' के गैंग लीडर रहे हैं, ने बताया कि नेहा धूपिया के साथ उनकी बहसें काफी गरमागरम होती हैं, लेकिन उन दोनों को ही इस बहस में मजा आता है।
उन्होंने उनके रिश्ते को जोशीला पर मनोरंजक बताया है। वहीं, प्रिंस नरूला के साथ उनका रिश्ता एकदम भाईयों जैसा है, जहां सब कुछ शांत रहता है और शायद ही कभी कोई असहमति होती है।
रणविजय करेंगे 'रोडीज' की मेजबानी
इस सीजन में पुराने गैंग लीडर (OGs) नई पीढ़ी की टीम (NewGs) के सामने होंगे। इससे शो का पुराना अंदाज बदल गया है।
रणविजय सिंघा इस शो को होस्ट कर रहे हैं, जो नेटफ्लिक्स, जियो हॉटस्टार और MTV पर स्ट्रीम हो रहा है। निखिल के अनुसार, इस बार शो में रघु राम भी हैं, जिससे मजा और भी बढ़ने वाला है।