निखिल चिनप्पा, जो लंबे समय से 'रोडीज' के गैंग लीडर रहे हैं, ने बताया कि नेहा धूपिया के साथ उनकी बहसें काफी गरमागरम होती हैं, लेकिन उन दोनों को ही इस बहस में मजा आता है।

उन्होंने उनके रिश्ते को जोशीला पर मनोरंजक बताया है। वहीं, प्रिंस नरूला के साथ उनका रिश्ता एकदम भाईयों जैसा है, जहां सब कुछ शांत रहता है और शायद ही कभी कोई असहमति होती है।