'साउथ की कोकिला' एस जानकी के निधन पर परिवार ने जताया आभार, कहा- फैंस के अपार प्यार के कारण हमेशा जिंदा रहेंगी 'अम्मा' मनोरंजन Jul 12, 2026

भारत की सबसे मशहूर पार्श्वगायिकाओं में से एक और 'साउथ की नाइटिंगेल' के नाम से लोकप्रिय एस जानकी ने 88 साल की उम्र में मैसूर में अंतिम सांस ली। उनके निधन के बाद उनके परिवार ने दुनियाभर के प्रशंसकों और संगीत प्रेमियों का दिल से आभार व्यक्त किया है, जिन्होंने दशकों तक उनकी गायकी को बेइंतहा प्यार और सम्मान दिया। परिवार ने कहा कि जानकी अम्मा के 6 दशकों के शानदार करियर और 20 से ज्यादा भाषाओं में गाए गए उनके 48,000 से भी अधिक गाने हमेशा उनके चाहनेवालों के दिलों में जिंदा रहेंगे। फैंस के इसी अपार प्यार के लिए परिवार ने सभी का धन्यवाद किया है, जो आने वाली कई पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करता रहेगा।