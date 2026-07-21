NIFFA 2026 में भारतीय सिनेमा का ऑस्ट्रेलिया में जलवा, 'तिघी' और 'करेज' ने लूटी महफिल
NIFFA 2026 हाल ही में ब्रिसबेन और गोल्ड कोस्ट में खत्म हो गया, और इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया के दर्शकों को भारतीय सिनेमा का एक खास नजारा देखने को मिला।
इस महोत्सव में 13 से भी ज्यादा शहरों में 200 से ज्यादा फिल्में दिखाई गईं, जिनमें 15 अलग-अलग भाषाओं की फिल्में शामिल थीं। यह दिखाता है कि भारतीय फिल्में अब कितनी बड़ी बन गई हैं और दुनिया भर में उनकी कितनी धूम है।
ऑस्ट्रेलिया और भारत के कई संगठनों ने मिलकर इस महोत्सव को सफल बनाया, जिससे दोनों देशों के निर्देशकों के लिए मिलकर काम करने के नए अवसर भी खुले।
'तिघी' और 'करेज' ने जीते मुख्य पुरस्कार
इस बार के NIFFA पुरस्कार में जीजीविशा काले की फिल्म 'तिघी' को 'बेस्ट इंडी फीचर' का खिताब मिला, वहीं अंकुर अरुण काकतकर की 'करेज' ने 'बेस्ट इंटरनेशनल इंडी फीचर' का पुरस्कार अपने नाम किया।
गौर करने वाली बात ये है कि ये दोनों ही निर्माता ऑस्ट्रेलिया के फिल्म स्कूलों से पढ़े हैं, जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच गहरे सांस्कृतिक जुड़ाव को दिखाता है।
इसके अलावा, 'गोट्टिपुआ: बियॉन्ड बॉर्डर्स' को 'बेस्ट डॉक्यूमेंट्री' और 'ख्वाबीडा' को 'बेस्ट शॉर्ट फिल्म' का पुरस्कार दिया गया। इस महोत्सव में अनुभव सिन्हा और लीना यादव जैसे इंडी निर्माताओं की भी खूब सराहना हुई। ये सब बताता है कि भारतीय सिनेमा ऑस्ट्रेलिया में लगातार नए प्रशंसक बना रहा है।