NIFFA 2026 में भारतीय सिनेमा का ऑस्ट्रेलिया में जलवा, 'तिघी' और 'करेज' ने लूटी महफिल

इस बार के NIFFA पुरस्कार में जीजीविशा काले की फिल्म 'तिघी' को 'बेस्ट इंडी फीचर' का खिताब मिला, वहीं अंकुर अरुण काकतकर की 'करेज' ने 'बेस्ट इंटरनेशनल इंडी फीचर' का पुरस्कार अपने नाम किया।

गौर करने वाली बात ये है कि ये दोनों ही निर्माता ऑस्ट्रेलिया के फिल्म स्कूलों से पढ़े हैं, जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच गहरे सांस्कृतिक जुड़ाव को दिखाता है।

इसके अलावा, 'गोट्टिपुआ: बियॉन्ड बॉर्डर्स' को 'बेस्ट डॉक्यूमेंट्री' और 'ख्वाबीडा' को 'बेस्ट शॉर्ट फिल्म' का पुरस्कार दिया गया। इस महोत्सव में अनुभव सिन्हा और लीना यादव जैसे इंडी निर्माताओं की भी खूब सराहना हुई। ये सब बताता है कि भारतीय सिनेमा ऑस्ट्रेलिया में लगातार नए प्रशंसक बना रहा है।