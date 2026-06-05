निकोलस गैलिट्जिन-कैमिला मेंडेस 'मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स' तभी करेंगे भारत में शूट, जब मिलेगी यह खास चीज

मनोरंजन Jun 05, 2026

ही-मैन की भूमिका निभाने वाले निकोलस गैलिट्जिन और टीला का किरदार निभाने वाली कैमिला मेंडेस ने हाल ही में एक बात कही है। उन्होंने बताया कि अगर 'मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स' का अगला भाग बनता है, तो वे चाहेंगे कि उसकी शूटिंग भारत में हो। खासकर तब, जब उन्हें किसी बॉलीवुड डांस नंबर में शामिल होने का मौका मिले।

निकोलस और कैमिला ने मजाक करते हुए कहा, 'हमें बुलाओ, हमें न्योता दो।' उनके भारत आने की एक ही शर्त है और वह है एक डांस नंबर।

कैमिला इस विचार पर पूरी तरह सहमत थीं। उन्होंने कहा, 'हां, यह बहुत मजेदार होगा।'