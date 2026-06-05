निकोलस गैलिट्जिन-कैमिला मेंडेस 'मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स' तभी करेंगे भारत में शूट, जब मिलेगी यह खास चीज
ही-मैन की भूमिका निभाने वाले निकोलस गैलिट्जिन और टीला का किरदार निभाने वाली कैमिला मेंडेस ने हाल ही में एक बात कही है। उन्होंने बताया कि अगर 'मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स' का अगला भाग बनता है, तो वे चाहेंगे कि उसकी शूटिंग भारत में हो। खासकर तब, जब उन्हें किसी बॉलीवुड डांस नंबर में शामिल होने का मौका मिले।
निकोलस और कैमिला ने मजाक करते हुए कहा, 'हमें बुलाओ, हमें न्योता दो।' उनके भारत आने की एक ही शर्त है और वह है एक डांस नंबर।
कैमिला इस विचार पर पूरी तरह सहमत थीं। उन्होंने कहा, 'हां, यह बहुत मजेदार होगा।'
निकोलस और कैमिला ने इस चीज पर दिया जोर
निकोलस ने बताया कि निर्देशक ट्रैविस नाइट को ही-मैन की सिर्फ मांसपेशियों से नहीं, बल्कि 'एडम की आत्मा' को समझने में ज्यादा दिलचस्पी थी। उन्होंने यह भी कहा कि शारीरिक प्रशिक्षण का काम बाद में किया गया।
कैमिला ने टीला का किरदार निभाते समय अपने अंदर के आत्मविश्वास की कमी से उबरने के बारे में खुलकर बताया।
उन्होंने आगे कहा कि यह फिल्म संवेदनशीलता और अपनी पहचान खोजने पर केंद्रित है, जो वीरता को एक नया अर्थ देती है। 'मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स' भारत में 5 जून, 2026 को रिलीज हो गई है।