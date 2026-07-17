थ्रिलर फिल्म 'न्यूटन का तीसरा नियम' इस साल सिनेमाघरों में देगी दस्तक
थ्रिलर फिल्मों के शौकीनों के लिए एक बड़ी खबर है। दरअसल अभिनेता सुमंथ की फिल्म 'न्यूटन का तीसरा नियम' अब 31 जुलाई, 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगा।
फिल्म के निर्माताओं ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा कर यह जानकारी दी है। उन्होंने पोस्ट में लिखा, 'उम्मीद से पहले ही प्रतिक्रिया शुरू हो रही है। 'न्यूटन का तीसरा नियम' अब 31 जुलाई, 2026 को सिनेमाघरों में आ रही है। साल के इस थ्रिलर के लिए तैयार हो जाइए।'
इस खबर के बाद से ही फिल्म को लेकर दर्शकों की उत्सुकता लगातार बढ़ती जा रही है और वे एक रोमांचक कहानी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
कर्ण निर्देशित डायरी-आधारित दोहरे हत्याकांड की थ्रिलर
इस फिल्म का निर्देशन राजेश कर्ण ने किया है। यह दोहरे हत्याकांड पर आधारित एक थ्रिलर है, जिसकी कहानी कर्म के सिद्धांत और न्यूटन के तीसरे नियम से प्रेरणा लेती है।
फिल्म 1990 के दशक के आखिर और आज के दौर के बीच की घटनाओं को जोड़ती है। कहानी में एक अहम घटना के बाद, एक डायरी की मदद से 3 अलग-अलग जिंदगियां आपस में जुड़ जाती हैं।
सुमंथ के अलावा, इस फिल्म में जगपति बाबू, रवि वर्मा, नेहा पठान, कार्तिक रत्नम और शेली कुमार भी अहम भूमिकाओं में दिखाई देंगे।