थ्रिलर फिल्म 'न्यूटन का तीसरा नियम' इस साल सिनेमाघरों में देगी दस्तक

थ्रिलर फिल्मों के शौकीनों के लिए एक बड़ी खबर है। दरअसल अभिनेता सुमंथ की फिल्म 'न्यूटन का तीसरा नियम' अब 31 जुलाई, 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगा।

फिल्म के निर्माताओं ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा कर यह जानकारी दी है। उन्होंने पोस्ट में लिखा, 'उम्मीद से पहले ही प्रतिक्रिया शुरू हो रही है। 'न्यूटन का तीसरा नियम' अब 31 जुलाई, 2026 को सिनेमाघरों में आ रही है। साल के इस थ्रिलर के लिए तैयार हो जाइए।'

इस खबर के बाद से ही फिल्म को लेकर दर्शकों की उत्सुकता लगातार बढ़ती जा रही है और वे एक रोमांचक कहानी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।