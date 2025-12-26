नए साल की धमाकेदार शुरुआत देओल परिवार के साथ, ये 3 धांसू फिल्में बनकर तैयार

नए साल की शुरुआत देओल परिवार के लिए भावनाओं से भरी होने जा रही है। एक ओर जहां सबसे पहले दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म सिनेमाघरों में दस्तक देगी, वहीं उनके दोनों बेटों सनी देओल और बॉबी देओल की फिल्में भी रिलीज के लिए तैयार हैं। एक्शन, इमोशन और स्टार पावर से भरपूर इन फिल्मों की राह दर्शक भी बड़ी बेसब्री से देख रहे हैं। आइए जानें कैसे जनवरी का पूरा महीना देओल परिवार के नाम रहने वाला है।

#1 'इक्कीस' धर्मेंद्र अब इस दुनिया में नहीं हैं। 89 साल की उम्र में भी वो अभिनय की दुनिया में सक्रिय थे। उनकी फिल्म 'इक्कीस' खूब चर्चा में है। तबीयत ठीक न होने की वजह से वो अपनी ये फिल्म पूरी नहीं देख पाए थे। 'इक्कीस' की रिलीज से पहले सनी और बॉबी अपने पिता की याद में फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग भी रखेंगे। श्रीराम राघवन के निर्देशन में बनी ये फिल्म 1 जनवरी काे रिलीज हो रही है।

आखिरी फिल्म धर्मेंद्र की आखिरी झलक देखने को बेकरार फैंस धर्मेंद्र ने 24 नवंबर, 2025 को इस दुनिया को अलविदा कहा था। अपने अंतिम दिनों में उन्होंने 'इक्कीस' की शूटिंग पूरी की थी, जिसमें अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा के साथ उन्हें आखिरी बार बड़े पर्दे पर देखा जा सकेगा। फिल्म के कुछ भावुक सीन और BTS वीडियो में धर्मेंद्र अपने साथी कलाकारों से आखिरी बार बातें करते नजर आए। इन यादगार पलों के बाद फैंस अब अपने पसंदीदा सितारे को आखिरी बार पर्दे पर देखने को बेताब हैं।

#2 'जन नायकन' बॉबी देओल विलेन के अवतार में थलापति विजय की 'जन नायकन' में धमाका करने आ रहे हैं। फिल्म की आधिकारिक घोषणा के समय विजय और बॉबी को एक ही फ्रेम में देखकर दर्शकों की उत्सुकता और बढ़ गई थी। इस पोंगल 9 जनवरी को 'जन नायकन' सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है। फिल्म में पूजा हेगड़े भी मुख्य भूमिका में हैं, वहीं निर्देशक लोकेश कनगराज, नेल्सन दिलीप कुमार और एटली इसमें कैमियो करते दिखेंगे।

