'इक्कीस' से पहले धर्मेंद्र के लिए खास शो, सनी-बॉबी यूं देंगे पिता की विरासत को सम्मान

दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के निधन के बाद उनके बेटे सनी देओल पहली बार खासतौर से मीडिया से मुखातिब हो सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, सनी और उनके भाई बॉबी देओल अपने पिता की आखिरी फिल्म 'इक्कीस' की स्पेशल स्क्रीनिंग रखेंगे और इस दौरान मीडिया को संबोधित करेंगे। धर्मेंद्र के निधन के कवरेज को लेकर सनी मीडिया और पैपराजी से नाराज थे। ऐसे में इसे लेकर ये उनका पहला सार्वजनिक बयान होगा। क्या कुछ जानकारी मिली है, आइए जानते हैं।

सम्मान धर्मेंद्र की विरासत को सम्मान धर्मेंद्र का 24 नवंबर, 2025 को निधन हो गया था। अब उनकी पहचान और विरासत को सम्मान देने के लिए उनके बेटे सनी और बॉबी देओल पहली बार मीडिया के सामने आने वाले हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, सनी और बाॅबी मुंबई में फिल्म 'इक्कीस' की स्पेशल स्क्रीनिंग का एक बड़ा आयोजन करने जा रहे हैं। ये फिल्म खास इसलिए भी है, क्योंकि यह धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म है, जो बड़े पर्दे पर उन्हें आखिरी बार देखने का मौका देगी।

सार्वजनिक बयान पिता के चले जाने के बाद पहली बार मीडिया को संबोधित करेंगे सनी-बाॅबी इस स्पेशल स्क्रीनिंग के दौरान सनी और बॉबी अपने पिता के निधन के बाद पहली बार मीडिया को संबोधित करेंगे। सनी विशेष रूप से पैपराजी के रवैये से नाराज थे, खासकर धर्मेंद्र के निधन के कवरेज को लेकर, इसलिए ये उनका पहला सार्वजनिक बयान माना जा रहा है। स्क्रीनिंग के साथ ही ये एक अवसर होगा, जहां दर्शक धर्मेंद्र को उनके अंतिम योगदान के लिए याद कर सकेंगे और उनके सम्मान में किए गए इस इवेंट का हिस्सा बन सकेंगे।

गुस्सा पैपराजी से भिड़े सनी ने कहा था- कितने पैसे चाहिए तेरे को? बता दें कि सनी का वो वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था, जब वो हरिद्वार में अपने पिता के अस्थि विसर्जन के दौरान पैपराजी से भिड़ते हुए नजर आए थे। वीडियो में सनी पैपराजी की ओर बढ़ते दिखाई दिए और उनका कैमरा छीनते हुए कहा, "पैसा चाहिए? कितने पैसे चाहिए तेरे को?" इससे पहले धर्मेंद्र के अस्पताल से घर लौटने पर जुहू स्थित घर के बाहर पैपराजी की भीड़ देखकर सनी गुस्से से लाल हो गए थे।