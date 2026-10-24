'एवेंजर्स: डूम्सडे' का नया टीजर जारी

'एवेंजर्स: डूम्सडे' का नया टीजर आया सामने, दिखाई दी 'डॉक्टर डूम' की शानदार झलक

लेखन सयाली 01:35 pm Oct 24, 202601:35 pm

क्या है खबर?

मार्वल के प्रशंसक लंबे समय से 'एवेंजर्स: डूम्सडे' की एक झलक का इंतजार कर रहे थे। इसी बीच निर्माताओं ने इस फिल्म का एक नया टीजर रिलीज कर दिया है। मेजर लीग बेसबॉल (MLB) और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स (MCU) ने मिलकर शुक्रवार को 'वर्ल्ड सीरीज' के पहले खेल के दौरान इस टीजर को साझा किया। इसमें 'फैंटास्टिक फोर' के 'मिस्टर फैंटास्टिक' का किरदार निभाने वाले पेड्रो पास्कल को अपना 'फर्स्ट पिच' फेंकते हुए दिखाया गया।