'एवेंजर्स डूम्सडे' की रिलीज की तारीख आई सामने

'एवेंजर्स: डूम्सडे' की भारत में रिलीज तारीख का खुलासा, शाहरुख खान की 'किंग' से होगा मुकाबला

लेखन सयाली 02:13 pm Oct 18, 202602:13 pm

क्या है खबर?

दुनियाभर के प्रशंसकों को बेसब्री से मार्वल की नई फिल्म 'एवेंजर्स डूम्सडे' का इंतजार है। ये इंतजार अब जल्द ही खत्म होने वाला है, क्योंकि फिल्म की भारत में रिलीज होने की तारीख का खुलासा हो गया है। इस सुपरहीरो फिल्म की ग्लोबल रिलीज डेट पहले ही सामने आ चुकी है, जो कि 18 दिसंबर, 2026 है। हालांकि, पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में इसे एक दिन पहले ही, यानि 17 दिसंबर को रिलीज किया जाएगा।