NIF फेलोशिप में बड़ा बदलाव, जानें नॉन-फिक्शन लेखकों के लिए क्या होगा खास?

क्यों लिया गया फेलोशिप को साल में एक बार करने का फैसला?

फेलोशिप को साल में एक बार करने का फैसला इसलिए लिया गया है ताकि विषयों में और विविधता लाई जा सके और लेखकों को जल्दी दोबारा आवेदन करने का अवसर मिले।

NIF बोर्ड की सदस्य नीराज गोपाल जयाल ने इसे NIF के लिए एक स्वाभाविक अगला कदम बताया है। उनके साथी बोर्ड सदस्य श्रीनाथ राघवन ने कहा कि नॉन-फिक्शन की मांग काफी बढ़ गई है, जिससे यह पता चलता है कि आज के भारत को समझने के लिए यह कितना अहम हो गया है।