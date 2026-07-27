केरलम का प्राचीन जादू अब कॉमिक्स में, 'मायान' ने मचाया तहलका; बड़े पर्दे पर भी दिखेगा रोमांच

इस कॉमिक को विशाख पीके और अनंतकृष्णन टीयू ने मिलकर बनाया है। वहीं, विशाख यूएम ने इसमें सह-लेखक के तौर पर उनका साथ दिया है।

'मायान' का पहला अंक फरवरी 2026 में लॉन्च हुआ था, जिसमें मशहूर अभिनेत्री अनारकली मारिकर भी मौजूद थीं। अब तक इसके 5 अंक आ चुके हैं और 2 हजार से ज्यादा प्रतियां बिक चुकी हैं। इस सफलता को देखते हुए, टीम इस सीरीज को 50 अंकों तक बढ़ाने की सोच रही है और इसे फिल्म या किसी OTT प्लेटफॉर्म पर लाने की भी पूरी कोशिश में है।

बता दें कि कारमोंड इन्फिनिटी की इससे पहले आई सीरीज 'कैप्टन राज' पर भी एक एनिमेटेड शो तैयार किया जा रहा है।