केरलम का प्राचीन जादू अब कॉमिक्स में, 'मायान' ने मचाया तहलका; बड़े पर्दे पर भी दिखेगा रोमांच
कोच्चि की कारमोंड इन्फिनिटी ने एक नई कॉमिक सीरीज 'मायान' पेश की है। इसमें केरलम की पुरानी लोककथाओं और फैंटेसी एडवेंचर को बड़ी खूबसूरती से मिलाया गया है।
यह कहानी 15वीं सदी के कालीकट में गढ़ी गई है, जहां हमें राजकवि का शिष्य रमन मिलता है, जो इन दिनों भागा-भागा फिर रहा है।
वहीं, 'मायान' कहे जाने वाले जादूगरों के समूह से एक कलारी योद्धा-जादूगर मारि भी इस कहानी का हिस्सा है। इन दोनों का सफर केरलम के इतिहास से जुड़े कई रहस्यों और छिपी हुई शक्तियों को उजागर करता है।
निर्माताओं ने फिल्म-वेब सीरीज की शुरू की तैयारी
इस कॉमिक को विशाख पीके और अनंतकृष्णन टीयू ने मिलकर बनाया है। वहीं, विशाख यूएम ने इसमें सह-लेखक के तौर पर उनका साथ दिया है।
'मायान' का पहला अंक फरवरी 2026 में लॉन्च हुआ था, जिसमें मशहूर अभिनेत्री अनारकली मारिकर भी मौजूद थीं। अब तक इसके 5 अंक आ चुके हैं और 2 हजार से ज्यादा प्रतियां बिक चुकी हैं। इस सफलता को देखते हुए, टीम इस सीरीज को 50 अंकों तक बढ़ाने की सोच रही है और इसे फिल्म या किसी OTT प्लेटफॉर्म पर लाने की भी पूरी कोशिश में है।
बता दें कि कारमोंड इन्फिनिटी की इससे पहले आई सीरीज 'कैप्टन राज' पर भी एक एनिमेटेड शो तैयार किया जा रहा है।