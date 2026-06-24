नेटफ्लिक्स पर आने वाला है 'अनहिंक्ड', आपका फोन ही आपको हॉरर से बचाएगा

'अनहिंक्ड' में क्या है खास?

इस गेम में आपको अवा को तूफान से घिरे अपार्टमेंट में सही रास्ता दिखाना होगा। आप अपने फोन से क्लेयर को मैसेज और कॉल कर पाएंगे, जो अवा के लिए बाहरी दुनिया से संपर्क का इकलौता जरिया है।

आप चाहें तो 'स्टोरी मोड' (कहानी पर आधारित खेल) चुन सकते हैं या फिर 'स्टैंडर्ड मोड' जिसमें आपको समय के साथ रेस लगानी होगी।

गेम के दौरान आने वाले कॉल और मैसेज आपकी फोन स्क्रीन पर दिखेंगे, जिससे गेम खेलने का अनुभव बिल्कुल असली लगेगा। 'अनहिंक्ड' नेटफ्लिक्स की उस पहल का हिस्सा है, जिसके तहत वे गेमिंग को ज्यादा इंटरैक्टिव और व्यक्तिगत बनाना चाहते हैं।