फवाद-माहिरा की वेब सीरीज को बैन करने की मांग

फवाद खान-माहिरा खान की सीरीज पर प्रतिबंध की मांग, AICWA ने प्रधानमंत्री को लिखा पत्र

लेखन ज्योति सिंह 04:47 pm Nov 24, 202604:47 pm

क्या है खबर?

नेटफ्लिक्स ने हाल ही में अपनी पहली पाकिस्तानी सीरीज 'जो बचे हैं संग समेट लो' का ऐलान किया था। अब ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन (AICWA) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर इसकी भारत में रिलीज पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। संगठन ने अपने पत्र की एक काॅपी अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर भी साझा की। हालांकि, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने अभी तक सीरीज के भारत में रिलीज करने को लेकर कोई अपडेट नहीं दिया है।