'दृश्यम: द कन्क्लूजन' की OTT स्ट्रीमिंग तारीख जारी

'दृश्यम: द कन्क्लूजन' लेकर OTT पर कब्जा जमाने आ रहे अजय देवगन, तारीख का ऐलान

लेखन ज्योति सिंह 01:16 pm Nov 26, 202601:16 pm

क्या है खबर?

अजय देवगन की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' को दुनियाभर में खूब प्यार मिला। 2 अक्टूबर की यादगार तारीख पर रिलीज होकर इसने वैश्विक स्तर पर 580 करोड़ रुपये से ज्यादा कमाए थे। जिन लोगों ने एक्शन-थ्रिलर को सिनेमाघरों में देखने का मौका गंवा दिया था, वह इसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख सकेंगे। निर्माताओं ने इसका आधिकारिक ऐलान कर दिया है। अभिषेक पाठक के निर्देशन में बनी 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' इस फ्रेंचाइजी की तीसरी और आखिरी कड़ी है।