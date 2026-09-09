'दृश्यम 3' में अहम किरदार में दिखे जयदीप अहलावत

'दृश्यम 3' में जयदीप अहलावत ने ली अक्षय खन्ना की जगह? जानिए क्या बोले अभिनेता

लेखन ज्योति सिंह 06:32 pm Sep 09, 202606:32 pm

क्या है खबर?

अजय देवगन की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' का ट्रेलर रिलीज हो गया है और इसी के साथ लोगों की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई है। कुछ के मन में यह सवाल भी उठे कि क्या जयदीप अहलावत ने 'दृश्यम' में नजर आए अक्षय खन्ना को रिप्लेस किया है? दरअसल, फिल्म में जयदीप क्राइम ब्रांच अधिकारी राजवीर सिंह तोमर का किरदार निभाते दिखे हैं। ट्रेलर लॉन्च कार्यक्रम के दौरान आखिरकार अभिनेता ने लोगों के इस सवाल पर प्रतिक्रिया दी है।