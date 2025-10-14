भारती सिंह ने दूसरी प्रेग्नेंसी के बीच ट्रोलर्स की लगाई क्लास, बोलीं- मुझे हेल्दी बेबी चाहिए...
कॉमेडियन भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया जल्द ही अपने दूसरे बच्चे का स्वागत करेंगे। इस महीने की शुरुआत में दोनों ने प्रशंसकों के साथ इस खुशखबरी को साझा किया था। हालांकि दूसरी प्रेग्नेंसी के बीच भारती को सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग भी सहनी पड़ रही है। कॉमेडी क्वीन का कहना है कि लोग सोशल मीडिया के जरिए उन पर बच्चे का लिंग जांच कराने के आरोप लगा रहे हैं। अब इन आरोपों पर भारती ने चुप्पी तोड़ी है।
इंडिया फोरम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, भारती ने कहा, "लोग बोल रहे कि मैं अब कह रही हूं कि ये लड़का है या लड़की, मुझे हेल्दी बच्चा चाहिए... अब जो भी हो। लोगों ने कहा कि, ये बाहर आ गए हैं, वहां चेक कराया होगा। बिल्कुल नहीं... मैं कानून के खिलाफ नहीं जाती।" उन्होंने कहा, "हमे चेक करा के क्या करना है? हमारे पास भगवान का दिया सबकुछ है। लड़का हो या लड़की, जो भी भगवान देगा, उसका सम्मान करेंगे।"
बच्चे के जन्म की तारीख पर कही ये बात
भारती ने आगे कहा, "हर कोई पूछ रहा है कि दूसरा बच्चा कब होने वाला है? भाई, मैं आप सभी को बताना चाहती हूं कि अगला बच्चे अगले साल होने वाला है।" बता दें कि भारती ने बीते 6 अक्टूबर को स्विट्जरलैंड से एक पोस्ट साझा करते हुए अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी पर खुलासा किया था। भारती और हर्ष पहले से एक बेटे, गोला (लक्ष्य लिंबाचिया) के माता-पिता हैं। दोनों ने पहले बच्चे का स्वागत 3 अप्रैल, 2022 को किया था।