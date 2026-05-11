करण-तेजस्वी का 'देसी ब्लिंग' मचाएगा धमाल, नेटफ्लिक्स पर 20 मई से दिखेगा 'असली देसी मसाला' मनोरंजन May 11, 2026

नेटफ्लिक्स ने हाल ही में रियलिटी शो 'देसी ब्लिंग' का ट्रेलर जारी किया है। इसमें करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश नजर आने वाले हैं। यह शो आपको दुबई के भारतीय अमीरों की चकाचौंध भरी सोशल लाइफ की सैर कराएगा। आप यहां प्राइवेट जेट्स, डिजाइनर कपड़े और शानदार पार्टियों का नजारा देखेंगे, लेकिन यह सिर्फ ऊपरी चमक-धमक तक सीमित नहीं है। इसमें आपको पर्दे के पीछे का भरपूर ड्रामा, बदलती हुई दोस्ती और असली जिंदगी के जज्बात भी देखने को मिलेंगे, जो शो को और भी दिलचस्प बनाते हैं।