Netflix, NFDC और Zee का बड़ा कदम, 22,000 करोड़ का निवेश; नए लेखकों को तराशने के लिए शुरू किया खास प्रोग्राम

1 सितंबर, 2026 तक करें आवेदन

नेटफ्लिक्स ने नए लेखकों के लिए 'नेक्स्टजेन इंडिया राइटर्स प्रोग्राम' शुरू किया है, जिसके लिए 1 सितंबर, 2026 तक आवेदन किया जा सकता है। इसमें चुने गए लोगों को फिल्म इंडस्ट्री के बड़े दिग्गजों से सीखने का मौका मिलेगा।

साथ ही NFDC विदेशी विशेषज्ञों के जरिए स्क्रिप्ट लिखने में मदद कर रहा है और Zee का 'राइटर्स रूम' 9 भाषाओं में नए लेखकों को आगे बढ़ा रहा है। इन सबका मुख्य मकसद भारतीय कहानियों की बढ़ती मांग को देखते हुए देश में शानदार कहानीकारों को तैयार करना है।