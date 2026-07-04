Netflix, NFDC और Zee का बड़ा कदम, 22,000 करोड़ का निवेश; नए लेखकों को तराशने के लिए शुरू किया खास प्रोग्राम
भारत के फिल्म और मनोरंजन जगत को इस साल 22,000 करोड़ रुपये का एक बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। देश में नई और अनोखी कहानियां लिखने वाले हुनरबाजों को खोजने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए नेटफ्लिक्स, जी एंटरटेनमेंट और NFDC ने मिलकर खास शुरुआत की है।
इसका मुख्य मकसद ये है कि नए और रचनात्मक लोगों को अपनी खुद की कहानियां दुनिया के सामने लाने के ज्यादा से ज्यादा मौके मिलें, जो भारत के अलग-अलग तरह के दर्शकों के दिलों को छू सकें।
1 सितंबर, 2026 तक करें आवेदन
नेटफ्लिक्स ने नए लेखकों के लिए 'नेक्स्टजेन इंडिया राइटर्स प्रोग्राम' शुरू किया है, जिसके लिए 1 सितंबर, 2026 तक आवेदन किया जा सकता है। इसमें चुने गए लोगों को फिल्म इंडस्ट्री के बड़े दिग्गजों से सीखने का मौका मिलेगा।
साथ ही NFDC विदेशी विशेषज्ञों के जरिए स्क्रिप्ट लिखने में मदद कर रहा है और Zee का 'राइटर्स रूम' 9 भाषाओं में नए लेखकों को आगे बढ़ा रहा है। इन सबका मुख्य मकसद भारतीय कहानियों की बढ़ती मांग को देखते हुए देश में शानदार कहानीकारों को तैयार करना है।