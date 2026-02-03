नेटफ्लिक्स ने खाेला मनोरंजन का पिटारा

नेटफ्लिक्स ने खाेला पिटारा, 'हम हिन्दुस्तानी' से 'लेगेसी' तक; किया कई सीरीज और फिल्मों का ऐलान

लेखन ज्योति सिंह 08:02 pm Feb 03, 202608:02 pm

क्या है खबर?

नेटफ्लिक्स ने साल 2026 के लिए अपने मनोरंजन का पिटारा खोल दिया है, जिसके तहत कई सारी फिल्मों और वेब सीरीज की घोषणा हुई है। इस सूची में, सैफ अली खान, कपिल शर्मा और भुवन बाम समेत कई कलाकारों की आगामी परियोजनाएं शामिल हैं, जिनकी पहली झलक देखने के बाद दर्शक भी उत्साहित हाे गए हैं। अनिल कपूर और विजय वर्मा की सीरीज 'फैमिली बिजनेस' आने को तैयार है। सनी देओल और अक्षय खन्ना की 'इक्का' की झलक आई है।