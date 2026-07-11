नेटफ्लिक्स की सीरीज 'ऑपरेशन सफेद सागर' की रिलीज तारीख का ऐलान, इस दिन देगी दस्तक

सीरीज में नजर आएंगे ये कलाकार

इस सीरीज का निर्देशन ओनी सेन ने किया है। इसमें सिद्धार्थ, जिमी शेरगिल, दिया मिर्जा और प्राजक्ता कोली जैसे कलाकार मुख्य किरदारों में नजर आएंगे। इस कहानी को अभिजीत सिंह परमार और कुशल श्रीवास्तव ने लिखा है, जबकि 'मैचबॉक्स शॉट्स' और 'फील गुड फिल्म्स' ने मिलकर इसे बनाया है। नेटफ्लिक्स का कहना है कि यह सीरीज हमारे वायु सेना के पायलटों की बहादुरी और उनकी सच्ची कहानियों को दिखाएगी, जिससे दर्शकों को कारगिल युद्ध का एक असली और भावुक अनुभव मिल सके।