नेटफ्लिक्स पर फिर होगा क्राइम का पर्दाफाश, 'कोहरा 2' की रिलीज तारीख का ऐलान

लेखन ज्योति सिंह 01:21 pm Jan 20, 202601:21 pm

क्या है खबर?

2023 में आई नेटफ्लिक्स की चर्चित क्राइम-थ्रिलर सीरीज 'कोहरा' अपने दूसरे सीजन के साथ वापसी कर रही है। निर्माताओं ने सीरीज की रिलीज तारीख का ऐलान किया है जिसमें बरुण सोबती के साथ इस बार मोना सिंह भी पुलिस अधिकारी के किरदार में नजर आएंगी। दोनों सितारों को इस किरदार के साथ सीरीज में देखने के लिए लोग अभी से उत्साहित हैं। 'कोहरा 2' का निर्माण सुदीप शर्मा, डिग्गी सिसोदिया और गुंजित चोपड़ा ने मिलकर किया है।