नेटफ्लिक्स पर फिर होगा क्राइम का पर्दाफाश, 'कोहरा 2' की रिलीज तारीख का ऐलान
लेखन ज्योति सिंह
Jan 20, 2026
01:21 pm
2023 में आई नेटफ्लिक्स की चर्चित क्राइम-थ्रिलर सीरीज 'कोहरा' अपने दूसरे सीजन के साथ वापसी कर रही है। निर्माताओं ने सीरीज की रिलीज तारीख का ऐलान किया है जिसमें बरुण सोबती के साथ इस बार मोना सिंह भी पुलिस अधिकारी के किरदार में नजर आएंगी। दोनों सितारों को इस किरदार के साथ सीरीज में देखने के लिए लोग अभी से उत्साहित हैं। 'कोहरा 2' का निर्माण सुदीप शर्मा, डिग्गी सिसोदिया और गुंजित चोपड़ा ने मिलकर किया है।

फरवरी, 2026 में रिलीज होगी 'कोहरा 2'

निर्माताओं ने 'कोहरा 2' का ऐलान करते हुए लिखा, 'धुंध में सच खो जाता है। आइए इस नए शहर में, सच को ढूंढ़ें।' कहानी इस बार भी पंजाब के बर्फीले इलाके के इर्द-गिर्द घूमेगी। सहायक सब-इंस्पेक्टर अमरपाल गरुंडी (बरुण) का तबादला दलेरपुरा पुलिस स्टेशन में किया गया है जहां उन्हें नई कमांडिंग अधिकारी धनवंत कौर (मोना) के अंडर काम करना होगा। 'कोहरा' का दूसरा सीजन 11 फरवरी से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होने के लिए तैयार है।

