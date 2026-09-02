जाकिर खान कर रहे धमाकेदार वापसी

कॉमेडियन जाकिर खान वापसी को तैयार, शो 'पापा यार' की रिलीज तारीख का ऐलान

लेखन ज्योति सिंह 01:10 pm Sep 02, 202601:10 pm

क्या है खबर?

स्टैंड-अप कॉमेडियन जाकिर खान ने इस साल की शुरुआत में काम से ब्रेक लेने का ऐलान करके चौंका दिया था। अब उन्होंने अपने फैंस के बीच वापसी करने के लिए कमर को कस लिया है, वो भी अपने नए शो 'पापा यार' के साथ और इसकी घोषणा उन्होंने फादर्स डे 2026 पर की थी। सोशल मीडिया पर उनके इस नए शो की स्ट्रीमिंग तारीख का ऐलान किया गया है। साथ में एक पोस्टर भी आया है, जिससे लोग उत्साहित हैं।