कॉमेडियन जाकिर खान का ऐलान, नेटफ्लिक्स पर लेकर आएंगे खास शो 'पापा यार'

शो

जाकिर ने मजेदार अंदाज में किया ऐलान

जाकिर ने इंस्टाग्राम पर अपने पिता के साथ एक वीडियो साझा किया है। इसमें उनके पिता उनसे पूछते हैं, 'मेरे नाम पर शो चल रहा है, और मुझे ही नहीं पता।' इस पर जाकिर कहते हैं कि अभी शो पर काम चल रहा है। तभी जाकिर का एक दोस्त आकर उन्हें आने वाले शाे के लिए बधाई देता है। यह सुनकर जाकिर के पिता नाराज हो जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। तभी कॉमेडियन कहते हैं, 'पापा यार।'